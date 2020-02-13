BİST120.0490,21EURO 6,580,04USD6,050,05ALTIN304,530,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tam teşekküllü yeni ambulans alındı
    ABONE OL
    13.02.2020 - 00:02 |

    Tam teşekküllü yeni ambulans alındı

    Tam teşekküllü yeni ambulans alındı

    Burhaniye’de yaşayan vatandaşa, hasta nakli konusunda hizmet etmesi için belediye tarafından yeni ambulans alındı. Belediye’nin kendi bütçesiyle alınan ambulansın, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet edeceğini belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Son teknoloji ambulans, 7/24 ücretsiz hizmet verecek” dedi.

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
    daha fazla video için
    Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürprizDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 Şubat Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları hızlı sorgulama ekranı - 1296. hafta kazandıran numaralar! Büyük ikramiye...

    12 Şubat Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları hızlı sorgulama ekranı - 1296. hafta kazandıran numaralar! Büyük ikramiye...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber