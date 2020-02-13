Tam teşekküllü yeni ambulans alındı

Burhaniye’de yaşayan vatandaşa, hasta nakli konusunda hizmet etmesi için belediye tarafından yeni ambulans alındı. Belediye’nin kendi bütçesiyle alınan ambulansın, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet edeceğini belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Son teknoloji ambulans, 7/24 ücretsiz hizmet verecek” dedi.