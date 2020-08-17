Tanzanya’dan geldi birincilikle bitirdi

Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, online olarak gerçekleştirildi. Bilgisayar ekranı başında kepini ve cübbesini giyen öğrenciler, törene video konferans yoluyla katıldı. Mezun öğrencilerden, yaşadığı Tanzanya’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mudrik Muhammed Haji ise üniversiteyi birincilikle bitirmenin gururunu yaşadı. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenine ülkesinden katılan Haji’nin diploması ve üniversite tarafından her yıl birincilere verilen üstün başarı simgesi ‘altın beyin’, BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo’ya takdim edildi.

GURUR VERİCİ NOKTADAYIZ

Haji, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi, “Farklı ülkelerden birçok kişi tanıdım. Amacım, ülkeme değişiklik getirmek. Öğrendiğim tecrübeler istediklerimi yapmam için yardımcı olacaktır” dedi. BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Dünya sıralamasında da üniversitemizin geldiği nokta gurur vericidir” diye konuştu.