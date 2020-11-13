Tanzanya’dan turizm ziyareti

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Turizm kentlerinin ikili ilişkilerini artırmaya yönelik projeler konuşuldu. Bodrum’da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Kiondo, “Bodrum’un turizm değeri, bizim için çok değerli ve örnek teşkil ediyor. Her alanda, ülkelerimizin ve kentlerimizin ilişkilerini geliştirmekten mutlu olacağız” diye konuştu. Başkan Ahmet Aras ise, “Hayat normale döndüğünde, kültür günleri ve festival gibi etkinlikleri her iki ülkede de halklarımızla buluşturmaktan mutluluk duyacağız” dedi.