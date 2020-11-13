BİST1.2720.00EURO9.120.33USD7.720.43ALTIN465.390.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tanzanya’dan turizm ziyareti
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Tanzanya’dan turizm ziyareti

    Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

    Tanzanya’dan turizm ziyareti

    Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Turizm kentlerinin ikili ilişkilerini artırmaya yönelik projeler konuşuldu. Bodrum’da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Kiondo, “Bodrum’un turizm değeri, bizim için çok değerli ve örnek teşkil ediyor. Her alanda, ülkelerimizin ve kentlerimizin ilişkilerini geliştirmekten mutlu olacağız” diye konuştu. Başkan Ahmet Aras ise, “Hayat normale döndüğünde, kültür günleri ve festival gibi etkinlikleri her iki ülkede de halklarımızla buluşturmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber