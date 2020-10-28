Tarhana, salgında dünyaya açıldı

12 yıldır Uşak tarhanası üreten Kartad Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karaman, “Tarhana doğal ürünlerle yapıldığı için bir şifa kaynağı. Geçen yılın aynı döneminde 20 ton civarında olan satışlarımız, bu yıl 30 ton civarına ulaşmış durumda. Yurt dışı satışlarımız da iki katına çıktı. Tarhanımızı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Avusturya, Yeni Zelanda, ABD ve Dubai’ye ihraç ediyoruz” dedi. l AA