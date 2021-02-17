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    17.02.2021 - 00:02 |

    Tarihe saygısızlık

    Bodrum Sandıma Dağı’nda bulunan 4 bin yıllık kaya mezarları matkap ve kazmalarla talan edildi.

    Tarihe saygısızlık

    Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar, kaya mezarlarının talan edildiğini belirledi, durumu jandarmaya ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne bildirdi. Çınar, “Burası 600 yıllık Osmanlı ve Türkmen köyOsmanlı eserlerinin yanı sıra bölgede çok sayıda koruma altında olan 4-5 bin yıllık kaya mezarları da var. Defineciler, 4-5 metrekare büyüklüğündeki bir mezar odasının etrafından bulunan kaya mezarlarında kazma kürek, matkap ve hiltilerle arama ve talan yapmışlar. Matkap ile mezarları delip başka mezar odaları var mı diye bakmışlar” dedi.

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