21.02.2020 - 00:04 |
Tarihi bina, kültür merkezi olacak
Gaziemir Belediyesi, ilçenin ayakta kalan en eski yapısı taş binayı, 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdı.
Belediye, binayı tarihi dokuya uygun olarak restore edecek, kültür merkezi olarak hizmete sunacak. Projenin tamamlanmasıyla tarihi binada kültür sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri düzenlenecek. Binada günümüz teknolojisi de kullanılacak.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.