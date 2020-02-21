Tarihi bina, kültür merkezi olacak

Belediye, binayı tarihi dokuya uygun olarak restore edecek, kültür merkezi olarak hizmete sunacak. Projenin tamamlanmasıyla tarihi binada kültür sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri düzenlenecek. Binada günümüz teknolojisi de kullanılacak.