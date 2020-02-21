BİST115.642-2,98EURO6,58-0,02USD6,10-0,02ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tarihi bina, kültür merkezi olacak
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:04 |

    Tarihi bina, kültür merkezi olacak

    Gaziemir Belediyesi, ilçenin ayakta kalan en eski yapısı taş binayı, 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdı.

    Tarihi bina, kültür merkezi olacak

    Belediye, binayı tarihi dokuya uygun olarak restore edecek, kültür merkezi olarak hizmete sunacak. Projenin tamamlanmasıyla tarihi binada kültür sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri düzenlenecek. Binada günümüz teknolojisi de kullanılacak.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber