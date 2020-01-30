Tarihi Çarşı’ya 350 milyon

Kemeraltı’nın İzmir’i dünya kenti yapacağını açıklayan Büyükşehir Başkanı Soyer, “Bölge için 350 milyon lira kaynak ayırdık. Çalışmaların ardından tarihi alan, dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünya kenti İzmir” hedefi için güçbirliği çağrısı yaptı. Ticaretin, İzmir’i İzmir yapan değerlerin başında geldiğini dile getiren Soyer, “İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarının yetkilileriyle her ay düzenli olarak buluşuyoruz. Büyümenin yolu birbirimizin gücüne güç katmaktan geçiyor. İzmir bir ucunda Efes, bir ucunda Bergama, flamingoları ve gastronomisi ile dünya kenti olmak için muazzam bir potansiyele sahip ama bunu dünyaya anlatamazsak anlamı yok. Tek yapmamız gereken şey el ele vermek” dedi. İnovasyon ve girişimciliğin İzmir için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

İlklere ev sahipliği

“Yatırımcı aktörleri ve yaratıcıları bu şehre çekecek çalışmalar yürütüyoruz. Turizm sektöründe çok önemli adımlar attık. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yıl Akdeniz temasıyla düzenlenecek. Dünyanın en ünlü gastronomi fuarı Terra Madre ilk kez İtalya dışında, 2021 yılında İzmir’de yapılacak. 2021’de Dünya Kültür Zirvesi İzmir’de olacak. İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti olması için de uğraşıyoruz. 2026’da bu kentte Botanik EXPO’nun düzenlenmesi, 2030’da Dünya EXPO’nun yapılması için çalışıyoruz.”

Tarkan konseri

Kemeraltı’nın İzmir’i dünya kenti yapmak için en güçlü enstrüman olduğunu sözlerine ekleyen Soyer, “Dünyanın en büyük, en eski açık hava alışveriş merkezi bizi dünya kenti yapacak. Kemeraltı zemin malzemesi, alt yapısı değiştirilip 24 saat çalışan bir yere dönüşecek. İzmir için bir kaldıraç olacak . Kemeraltı’nda kamulaştırmalar için 350 milyon lira ayırdık. Kadifekale civarındaki 20 bin oturma kapasiteli amfi tiyatroyu da ortaya çıkaracağız. 29 Ekim 2023’de dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tarkan ile anlaştık, konser verecek” dedi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, ortak hedefler için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kente yeni yatırımların çekilmesi ve uluslararası organizasyonların çeşitlendirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Özgener, “Her ayın ilk perşembe günü Başkan Tunç Soyer ile bir araya geliyor, komitelerimizden bize gelen sorunları aktarıyoruz. Bu sayede pek çok sorunumuz hızla çözülüyor” dedi.

‘Kent, depreme hazır değil’

Geçen hafta yaşanan Akhisar ve Elazığ depremleriyle, bir kez daha gerçekle yüzleştiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Deprem konusunda Büyükşehir olarak hazırlıklıyız ancak İzmir, depreme hazır değil. Hem sahilde hem fay hattı üzerinde bir çok yapı var. Kentsel dönüşümle duruma çözüm bulunmalı. Hazırlıklarımızı en kısa sürede İzmirlilerle paylaşacağız” dedi.