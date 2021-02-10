BİST1.5440.60EURO8.56-0.07USD7.06-0.07ALTIN417.400.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tarihi çeşmeler suya kavuştu
    ABONE OL
    10.02.2021 - 00:03 |

    Tarihi çeşmeler suya kavuştu

    Ayvalık Belediyesi, kaynak suyunun (ekşi su) getirilmesi için tarihi kanallarda başlattığı onarım ve boru yenileme çalışmalarını tamamladı.

    Tarihi çeşmeler suya kavuştu

    Uzun yıllardır suyu kesilen eski çeşmelerden su akmaya başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kent merkezimizdeki 35 çeşmenin 18’inin suyu akıyor, diğerlerinin de devreye alınması için çalışmalar yürütülüyor” dedi. Sokak çeşmelerine kavuşan vatandaşlar, yine eski yıllarda olduğu gibi, gönüllerince çeşme suyunu kullanabilecekler.

    İskelelere izin çıktı

    Ayvalık Belediyesi tarafından, Cunda ve Ayvalık iskelelerinin Ulaştırma Bakanlığı’nın istediği standartlara kavuşturulmasıyla kıyı işletme izin belgeleri alındı. İki iskele arasında motorlar güvenli bir şekilde yolcu taşıyabilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Sıradaki Haber