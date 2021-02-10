Tarihi çeşmeler suya kavuştu

Uzun yıllardır suyu kesilen eski çeşmelerden su akmaya başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kent merkezimizdeki 35 çeşmenin 18’inin suyu akıyor, diğerlerinin de devreye alınması için çalışmalar yürütülüyor” dedi. Sokak çeşmelerine kavuşan vatandaşlar, yine eski yıllarda olduğu gibi, gönüllerince çeşme suyunu kullanabilecekler.

İskelelere izin çıktı

Ayvalık Belediyesi tarafından, Cunda ve Ayvalık iskelelerinin Ulaştırma Bakanlığı’nın istediği standartlara kavuşturulmasıyla kıyı işletme izin belgeleri alındı. İki iskele arasında motorlar güvenli bir şekilde yolcu taşıyabilecek.