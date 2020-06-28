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    HaberlerEge Haberleri Tarihi çeşmeyi gün yüzüne çıkaracaklar
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Tarihi çeşmeyi gün yüzüne çıkaracaklar

    Konak Belediyesi, İkiçeşmelik Çeşmeleri’nin restorasyonuna hız verdi.

    Tarihi çeşmeyi gün yüzüne çıkaracaklar

    Çeşmelerin bulunduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırmanın gerçekleşmesiyle birlikte İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle, tarihi binaya kaçak olarak eklenen kısımların yıkımına yarın başlanacak. Yıkımı özel ekip yapacak.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
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