Tarihi handa özel sergi

Serginin açılışını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Çarşı’nın sadece alışverişin değil sanatın da merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

‘Kentin yüzü’

Örnek çalışmaları için Kemeraltı Hayat Platformu’na teşekkür eden Batur, “Dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezi olan Kemeraltı, böyle etkinliklerle İzmir’in yüzü olmaya devam edecek” şeklinde konuştu. Kemeraltı Hayat Platformu adına konuşan Cem Ceylan da, “Çarşımızın her alanda kalkınmasına öncülük yapabildiğimiz için mutluyuz. ‘Kemeraltı Hayattır’ sözünü yaşatmaya ve buraya has değerleri korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.