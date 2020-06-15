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    15.06.2020 - 00:03 |

    Tarihi handa özel sergi

    Kemeraltı Hayat Platformu’nun düzenlediği ‘Kemeraltı Sanat Günleri’ kapsamında, Ebru Camkıran küratörlüğünde hazırlanan Kemeraltı Sanatçıları Sergisi, Tarihi Abacıoğlu Han’da hafta sonu boyunca beğeniye sunuldu.

    Tarihi handa özel sergi

    Serginin açılışını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Çarşı’nın sadece alışverişin değil sanatın da merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

    ‘Kentin yüzü’

    Örnek çalışmaları için Kemeraltı Hayat Platformu’na teşekkür eden Batur, “Dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezi olan Kemeraltı, böyle etkinliklerle İzmir’in yüzü olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.  Kemeraltı Hayat Platformu adına konuşan Cem Ceylan da, “Çarşımızın her alanda kalkınmasına öncülük yapabildiğimiz için mutluyuz. ‘Kemeraltı Hayattır’ sözünü yaşatmaya ve buraya has değerleri korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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