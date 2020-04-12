Tarihi pazarın yeri 96 yıl sonra değişti

Yetkililerin kararı kendilerine bilgi vermeden aldığını belirten Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, “Halktan uzaklaştık ama mecburduk. Ayvalık merkezde üç manavımız var. Pazara gelemeyenlerin evlerine kadar götürecekler” dedi.



