12.04.2020 - 00:01 |
Tarihi pazarın yeri 96 yıl sonra değişti
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ege’nin iki yakasını buluşturan pazar olarak bilinen, ilçenin tarihi sokaklarında 96 yıldır kurulan semt pazarının yeri, koronavirüs önlemleri kapsamında değiştirildi, belediye semt pazarının yerinde kuruldu.
Yetkililerin kararı kendilerine bilgi vermeden aldığını belirten Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, “Halktan uzaklaştık ama mecburduk. Ayvalık merkezde üç manavımız var. Pazara gelemeyenlerin evlerine kadar götürecekler” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
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