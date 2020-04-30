BİST101.5950.88 EURO7.560.06USD6.950.10ALTIN383.19-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tarım lisesi açılıyor
    ABONE OL
    30.04.2020 - 00:02 |

    Tarım lisesi açılıyor

    Menemen’de Başkan Aksoy, belediyenin satın aldığı Çavuşköy’deki eski Çavuş Spor Tesisleri’nin tarım lisesi haline getirileceğini açıkladı

    Tarım lisesi açılıyor

    Menemen köylüsüne ve çiftçisine destek olmak için birçok proje hayata geçiren Başkan Serdar Aksoy, Çavuşköy’deki Çavuş Spor Tesisleri binasını satın alarak tarım lisesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. İzmir Büyükşehir’in de katkıları ile hayata geçirilecek olan lisede eğitime eylül ayında başlanması planlanıyor. Lise aynı zamanda değişik konularda bilgi edinmek, pratik eğitimlere katılmak isteyen Menemen çiftçisine de hizmet verecek.

    Öncelik çiftçi çocukları

    Daha önce ekilmemiş, katma değeri yüksek ürünleri Menemenli üretici ile buluşturmak, yeni teknikleri uygulatmak istediklerini söyleyen Başkan Aksoy, “Genç üreticileri, üretici çocuklarını Tarım Lisesi aracılığıyla üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha iyi bir üretim gerçekleştirmelerini ve daha kazançlı hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Üreticimiz kazanırsa Türkiye kazanır” dedi.

    Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman 1 Haziran'da mı açılacak, kaçında kapanıyor 2020? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi! Yaz tatili ne zaman?

    Okullar ne zaman 1 Haziran'da mı açılacak, kaçında kapanıyor 2020? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi! Yaz tatili ne zaman?

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Son dakika | MSB duyurdu: Kayseri'den yola çıktı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım

    Son dakika | MSB duyurdu: Kayseri'den yola çıktı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım

    Sıradaki Haber