Tarım lisesi açılıyor

Menemen köylüsüne ve çiftçisine destek olmak için birçok proje hayata geçiren Başkan Serdar Aksoy, Çavuşköy’deki Çavuş Spor Tesisleri binasını satın alarak tarım lisesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. İzmir Büyükşehir’in de katkıları ile hayata geçirilecek olan lisede eğitime eylül ayında başlanması planlanıyor. Lise aynı zamanda değişik konularda bilgi edinmek, pratik eğitimlere katılmak isteyen Menemen çiftçisine de hizmet verecek.

Öncelik çiftçi çocukları

Daha önce ekilmemiş, katma değeri yüksek ürünleri Menemenli üretici ile buluşturmak, yeni teknikleri uygulatmak istediklerini söyleyen Başkan Aksoy, “Genç üreticileri, üretici çocuklarını Tarım Lisesi aracılığıyla üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha iyi bir üretim gerçekleştirmelerini ve daha kazançlı hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Üreticimiz kazanırsa Türkiye kazanır” dedi.