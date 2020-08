Tarım Müzesi’nde ölümsüzleşin...

Üretim için kullanılan her türlü araç gereç, tarımsal birikim olarak müzede yerini alacak. Bağış yapan her vatandaşın adı müzede yaşatılacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yüzden Toprak Okulu ile öğrenen, Efes Tarlası ile üreten Tohum Merkezi ile zenginleşen, Üretici Pazarı ile paylaşan projemize Tarım Müzesi’ni de dâhil ettik. Bu müzeyi oluşturmak için büyüklerimizden kalan her türlü tarım aletini Tarım Müzesi’nde sergileyeceğiz. Sadece Efes Selçuk’tan değil çevre il ve ilçelerden de tarıma dair her türlü bağışı bekliyoruz” dedi.