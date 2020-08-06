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    HaberlerEge Haberleri Tarım Müzesi’nde ölümsüzleşin...
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Tarım Müzesi’nde ölümsüzleşin...

    Efes Selçuk Belediyesi, kente kazandıracağı Tarım Müzesi’yle tarıma dair tüm birikimleri tek çatı altında toplayacak.

    Tarım Müzesi’nde ölümsüzleşin...

    Üretim için kullanılan her türlü araç gereç, tarımsal birikim olarak müzede yerini alacak. Bağış yapan her vatandaşın adı müzede yaşatılacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yüzden Toprak Okulu ile öğrenen, Efes Tarlası ile üreten Tohum Merkezi ile zenginleşen, Üretici Pazarı ile paylaşan projemize Tarım Müzesi’ni de dâhil ettik. Bu müzeyi oluşturmak için büyüklerimizden kalan her türlü tarım aletini Tarım Müzesi’nde sergileyeceğiz. Sadece Efes Selçuk’tan değil çevre il ve ilçelerden de tarıma dair her türlü bağışı bekliyoruz” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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