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    24.04.2020 - 00:06 |

    Tarım seferberliği

    Tarım seferberliği

    Sağlıklı ve temiz gıdanın öneminin anlaşıldığı salgın günlerinde belediyeler tarım desteklerini artırdı. Çiğli’de tarlalar sürülüyor.  Ayvalık’ta ise ürün ekimleri başladı.

    Çiğli Belediyesi, tarımsal faaliyette bulunan ihtiyaç sahibi çiftçilere traktör desteği sağlıyor. Özellikle Sasalı, Kaklıç ve Harmandalı bölgelerinde yaşayan vatandaşın tarlasını sürüp ekim yapabilmesi için çalışmayı başlatan Başkan Utku Gümrükçü, “Talepleri sıraya koyup tek tek yardımcı oluyoruz. Yeni hizmetle hem çiftçi tarlasınıı sürüyor hem de hemşerilerimizin doğal ürünlerle beslenmesini sağlıyoruz. Süreci gerek sağlık gerekse ekonomik olarak en sağlam şekilde geride bırakması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlerleyen günlerde belediyemize ait arazileri de ekmeye başlayacağız. Bunun çalışmalarını başlattık” dedi.

    50 dönüm ekilecek

    Ayvalık Belediyesi de, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi işbirliğiyle ortak sebze ekimine başladı. Susuz tarıma uygun yerlerde hububat ekimi yapacaklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Hijyenik ve güvenli gıda arayan kooperatifler ile görüşmelere başladık. İlk etapta, belediyenin mülkiyetinde bulunan elli dönüm araziyi ekiyoruz. Kirada bulunan arazilerle birlikte farklı bölgelerdeki beş yüz dönümde kooperatiflerle birlikte çalışacağız. İlk olarak sofralık ve salçalık domates, biber ve patlıcan çeşitlerinin ekimini yapacağız. Yerfıstığı, kuşkonmaz ve enginar dikimi denemelerine de başladık” diye konuştu. Ergin, verim alınması durumunda uygulamanın kooperatif ve belediye ortaklığında işleme projesine dahil edileceğini ifade etti.

    Eğitim çalışmaları

    Kooperatif öncülüğünde farklı ürünlerin çiftçilere önerilip gereken eğitim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanması için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu sözlerine ekleyen Ergin, ayrıca fide yetiştiriciliği ve süs bitkileri üzerine sera çalışmalarının da bulunduğunu, ancak kovid-19 nedeniyle bu projenin şimdilik askıya alındığını dile getirdi.

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