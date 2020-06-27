Tarıma yöneldik

Buca Belediyesi, diktiği 38 bin fideden ilk mahsulu almaya başladı. Bornova Belediyesi de, ilçenin tarım potansiyelini geliştirmek için İTB’le bir araya geldi.

Koronavirüs sürecinde tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Buca Belediyesi, Buca’nın Fideleri projesinde hasat sezonu geldi. Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük arazide; domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere dikilen toplam 38 bin fide, mahsul vermeye başladı. Elde edilen ürünler ilk olarak Bucalılara dağıtılacak. Buca halkına ekonomik ve sosyal fayda sağlayarak kırsal kalkınma projesinin temelini oluşturan ürünlerin ilerleyen süreçte katma değerli mamul ürünler haline getirilip markalaştırılması planlanıyor. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, örnek projede yaklaşık 54 ton rekolte beklediklerini söyledi.

İTB ile işbirliği

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, ilçenin tarım potansiyelinin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. Başkan İduğ, tarım ve hayvancılığın önemli olduğuna vurgu yaptı., “Bu süreç insanlara tarım, hayvancılık ve köylerin önemini hatırlattı. Belediye olarak bizim de köylerimizin kalkınması için Bornova bamyası, misket üzümü ve arıcılık gibi birçok konuda çalışmalarımız var. Bornova markasını üretiyoruz. Ben köylerimizde üretilen ürünlerin satılabileceği büyük alanlar yapılabileceğini düşünüyorum” dedi. Kestelli de, “Güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.