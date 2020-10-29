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    29.10.2020 - 00:03 |

    Tarımda da adını duyuracak

    MARMARİS Belediye Başkanı Mehmet Oktay, seçim vaatleri arasında yer alan tarımsal kalkınmayla ilgili bir adım daha attı.

    Tarımda da adını duyuracak

     İlçeye kooperatif kazandıran Başkan Oktay, tarımsal üretimi arttırmak amacıyla S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı. Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek için bölgenin özellikli ve öne çıkan tarımsal ve hayvansal ürünlerinin üretilmesi, Ar-Ge çalışmalarının yapılması, ürünlere katma değer kazandıracak tesislerin kurulması amacıyla ortak çalışmalar yapılması amaçlanan protokolün imza törenine çiftçiler de katıldı. Başkan Oktay, Marmaris’in turizm kenti olarak değerlendirildiğini belirtti, tarımda da adının duyulacağını söyledi.

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