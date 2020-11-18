TARKEM’den proje atağı

Konak Pier’den Kadifekale’ye kadar uzanan bölgeyi yeniden canlandırma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Soyer, “Bu bölge sadece şehrimizin turizm potansiyelini artırmayacak. İzmir’in hep referans aldığımız tarihsel kent kimliğini yeniden gün yüzüne çıkaracak, İzmirlilik ve Akdenizlilik bilincini artıracak ve kentimizin refahının artmasında çok ciddi bir kaldıraç görevi üstlenecek” dedi. Soyer, TARKEM’in 2023 yılı hedeflerini ise şöyle sıraladı:



7/24 capcanlı



“TARKEM’in önceliği olan 14 restorasyon projesinin hayata kazandırılması için üç yılımız var. Bu dönemde hedefimiz, mevcut proje alanlarında restorasyonları tamamlayarak binaların tek tek işletmeye açılmasını sağlamak. İşletmeye açılan projelerin gelirleriyle de yeni tescilli yapıları kurtarmaya devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar iki restorasyon projemiz daha olacak. 2023 yılına kadar da proje sayımızı 24’e çıkarıp, bu projelerden en az 8 tanesini işletmeye açmayı hedefliyoruz. Böylelikle Kemeraltı bölgesini İzmir’in en önemli turizm destinasyonu olarak 7 gün 24 saat capcanlı ve hareketli çehreye kavuşturacağız. İzmir’in kalbi olan Kemeraltı için daha çok çalışacağız.”



TARKEM Modeli’nin ödül aldığını ve Türkiye’de ilgiyle izlendiğini belirten TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de, 012 yılında kurulan yapının bugün yüzde 40’ı kamu ve sivil toplum kuruluşu, yüzde 60’ı özel sektör olmak üzere 167 ortakla hizmet verdiğini söyledi.



Toplantıda, TARKEM’in kuruluşundan itibaren 8 yıldır tamamen gönüllü olarak emek veren Yönetim Kurulu üyeleri Samim Sivri, Uğur Yüce ve Murat Demirer’e de teşekkür plaket verildi.