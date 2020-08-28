Tarlalardan bereket fışkırdı

Buca Belediyesi, diktiği domates, biber ve patlıcan fidelerinden topladığı ürünleri bugüne kadar 1255 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmayı başardı.

Buca Belediyesi’nin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, belediye arazilerinde diktiği ürünler hasat edilmeye başlandı. ‘Buca’nın Fideleri’ projesi kapsamında ilk adım olarak nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikildi. Domates, biber ve patlıcan dolu 12’şer kiloluk paketler bugüne kadar bin 255 ailenin sofrasına ulaştırıldı.

Yüzleri güldürüyor

Yaklaşık 54 tonluk hasadın beklendiği projede, ürünler kısa sürede bereketini gözler önüne serdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeye başladı. Her biri 4’er kiloluk paketlere konulan domates, biber ve patlıcanlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bir ay önce başlayan dağıtımlar kapsamında ekipler, bin 255 ailenin kapısını çaldı. Başkan Erhan Kılıç, “15 ton ürün, sofralara girdi” dedi.