22.11.2020 - 00:01 |
Tarzan, ateşle oynuyor
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 3-0 yenilen Manisaspor, sezon başından bu yana son sıradan kurtulamadı.
Transfer yasağını yıllar sonra kaldırıp altyapı oyuncularının kaldığı kadrosuna 14 takviye yapan siyah beyazlı ekip, yeni transferlerine rağmen ligde tek galibiyet alamadı. Oynadığı 10 maçta 3 beraberlik, 7 yenilgi alan Manisaspor, 3. Grup’taki Cizrespor ve Yalovaspor’la birlikte 3. Lig’de maç kazanamayan 3 takımdan biri konumunda.