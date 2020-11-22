Tarzan, ateşle oynuyor

Transfer yasağını yıllar sonra kaldırıp altyapı oyuncularının kaldığı kadrosuna 14 takviye yapan siyah beyazlı ekip, yeni transferlerine rağmen ligde tek galibiyet alamadı. Oynadığı 10 maçta 3 beraberlik, 7 yenilgi alan Manisaspor, 3. Grup’taki Cizrespor ve Yalovaspor’la birlikte 3. Lig’de maç kazanamayan 3 takımdan biri konumunda.