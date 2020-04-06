BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tarzan eve kapandı
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:00 |

    Tarzan eve kapandı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta transfer yasağıyla tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen Ege ekibi oldu.

    Tarzan eve kapandı

    Ligden amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen siyah beyazlı ekibin 37 sözleşmeli profesyonel futbolcusundan 30’u, 28 kişilik mevcut kadrosundan ise 25’i 20 yaşın altında.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, son durumu ne? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Türk mü?

    Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, son durumu ne? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Türk mü?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması

    Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması

    Sıradaki Haber