06.04.2020 - 00:00 |
Tarzan eve kapandı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta transfer yasağıyla tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen Ege ekibi oldu.
Ligden amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen siyah beyazlı ekibin 37 sözleşmeli profesyonel futbolcusundan 30’u, 28 kişilik mevcut kadrosundan ise 25’i 20 yaşın altında.
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