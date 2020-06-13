Tarzan, tesislerini bakıma aldı

Tarık Almış Tesisleri’nde çamur tarlasına dönen sahalar kulübün çabasıyla eski haline kavuştu. Yaşadığı maddi krizler, transfer yasağı ve borç yüküyle üst üste üçüncü kez düşme acısı yaşayan siyah beyazlı kulüpte geçen yıl elektrik ve suların kesilmesiyle bakımsızlıktan tarlaya dönen saha, yönetimin çabalarıyla yeşillendi. Nisan ayının ilk haftalarında eski zemini kaldırıp drenaj ve 17 bin metrekarelik alanda yeni çim ekimi yapan Manisaspor, sahasına kavuştu. Antrenmanlara yeniden başlangıç tarihi henüz belli olmayan kulüp, TFF’nin kararını bekliyor.