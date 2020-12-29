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    HaberlerEge Haberleri Tasarım atağı sürüyor
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    29.12.2020 - 00:03 |

    Tasarım atağı sürüyor

    Tasarım atağı sürüyor

    İZFAŞ’ın 2021 yılında düzenleyeceği ilk fiziki etkinliği, IF Wedding Fashion İzmir 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektöre yeni tasarımcılar kazandırma geleneğini sürdürüyor. Fuar kapsamında bu yıl “Uyanış” temasıyla 12. kez gerçekleşen Gelinlik Tasarım Yarışması’nın 15 finalisti belli oldu. 101 tasarımcının 295 tasarımla katıldığı yarışmaya Türkiye’nin hemen hemen her noktasından başvuru oldu. İlerleyen günlerde üretim aşamasına geçecek tasarımcıların ortaya çıkardığı projeler, 30 Mart 2 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek IF Wedding’de sunulacak.

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