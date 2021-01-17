‘Taşkınlara karşı önlem şart’

13 Ocak Çarşamba gecesi İzmir’de etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede olumsuz görüntüler oluşturdu. Yaşanan taşkın ve biriken sular, çok sayıda ev ve işyerinde zarara yol açtı, caddeler su içinde kaldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bakanlığın kurduğu sistemle olası sel risklerinin ortaya konduğunu belirtti, “Yerel yönetimler başta olmak üzere, doğal afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar, taşkınlara karşı önlem almalı” dedi.

‘Yalnızca deprem yok’

Türkiye’de doğal afet denince akla öncelikle depremin geldiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, “Ama haşkın, sel, tsunami, çığ ve heyelan gibi başka parametreler de var” vurgusunu yaptı, şöyle devam etti: “Geçen Çarşamba Buca taraflarında taşkınlar oldu. İrili ufaklı çok sayıda dere var burada. Biz derelerin üzerine oturmuşuz. Bir şekilde, bu derelerin alttan denize doğru boşalmasını sağlamışız. Mekanizmayı, derelerin aşırı yağmur sırasındaki durumuna göre kurmamız gerekiyor.” l KADİR ÖZEN DHA