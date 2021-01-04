Tatilciler Ada’ya koştu

İlçedeki 5 yıldızlı turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler, açık alanlarda güzel havanın keyfini çıkardı. Yabancı turistler ise tercihlerini plaj kısmında denize girip güneşlenmekten yana kullandı. Kuşadası’na ailesiyle İzmir’den geldiğini belirten tekstilci Derya Alev, “4 günlük kısıtlamada kısa bir tatil yapmak istedik. Eve kapanmaktansa doğa ile baş başa olmayı istedik. Bu nedenle Kuşadası’nı tercih ettik. Otelde, bol bol yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz” dedi. Serbest meslek sahibi Barış Karakaya da, “Kız arkadaşımla birlikte yeni yıla Kuşadası’nda girdik. Otelde etkinlik olmamasına rağmen sıkılmadan güzel zaman geçirdik” diye konuştu.

l EŞBER OKAYER DHA