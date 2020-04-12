12.04.2020 - 00:00 |
Taylor, İzmir’de kaldı
ING Basketbol Süper Ligi’ndeki Pınar Karşıyaka’da ABD’ye dönmeyen tek yabancı Tony Taylor oldu.
Ligler 19 Mart’ta süresiz olarak durdurulduktan sonra Kaf Kaf’ın diğer 5 yabancısı 28 Mart’ta karşılıklı ABD uçuşları askıya alınmadan hemen önce ülkemizden ayrılırken Taylor ise eşiyle birlikte İzmir’de kalmayı seçti. Öte yandan Karşıyaka’nın yeni sezon için şimdiden tekrar söz kestiği Taylor, bu sezon ligde 13.6 sayı, 2.4 ribaund, 4 asist ortalamaları yakaladı. Taylor, performansıyla Kaf Kaf’ı FIBA tarafından yeni sezon öncesine ertelenen FIBA Europe Cup’ta da yarı finale taşıyan isimlerin başında geldi.
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