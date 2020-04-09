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    09.04.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    Tebrikler İzmir

    Altay’ın golcüsü Marco Paixao, İzmir’de yaşayan insanları geçtiğimiz günlerde maske takmadıkları için eleştirmişti. İzmirlilerin yapılan uyarıların ardından hassasiyetinin arttığını dile getiren Portekizli, sosyal medya hesabından bu kez tebrik mesajı yayınladı

    Tebrikler İzmir

    TFF 1. Lig’de gol krallığı yarışında birinci sırada yer alan ve bu sezon da 29 maçta 18 gole ulaşan Altay’ın gol makinesi Marco Paixao, geçtiğimiz günlerde markette maske kullanmayan İzmirlileri sert bir şekilde eleştirmişti. 35 yaşındaki yıldız isim, bu kez İzmirlileri maske kullanırken gördüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları tebrik eden Paixao, “Bravo İzmir. Hassasiyetiniz için sizi tebrik ediyorum. Markette, dışarıda, her yerde maske kullanımına dikkat edelim” dedi.

    ‘Çok mutlu oldum’

    Sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenen Marco Paixao, maskeyi her zaman her yerde kullanmanın sağlığımız için çok önemli olduğunu belirtti. Mutluluğunu ifade eden siyah beyazlı oyuncu, “İzmirlileri maske takmadıkları için eleştirmiştim. Şimdi ise hassas davrandıkları için tebrik ediyorum. Maske kullanan insanları görünce çok mutlu oldum. Onları tebrik ediyorum. Böyle devam etmeliyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca ülkesi Portekiz’e de uyarı mesajları yollayan Paixao, “Herkesin maske kullanmasını ve kendisine dikkat etmesini istiyorum. İzmir’de olduğu gibi ülkem Portekiz’de de kurallara uyulmalı. Çevreniz ve kendiniz için maske kullanın” ifadelerini kullandı.

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