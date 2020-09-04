04.09.2020 - 00:00 |
Tebrikler Karşıyaka
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Bisiklet Takımı, 30 Ağustos’ta Bursa’da düzenlenen GranFondo Ulusal Bisiklet Yarışı’nda birincilik ve ikincilik elde etmeyi başardı. Takım sporcularından Eren Arslan, genç erkekler kategorisinde birinci, Ali Oğuzhan Işıkver de ikinciliği kazandı.
Yaklaşık iki bin sporcu, 102 ve 76 kilometre olmak üzere oluşturulan iki ayrı parkurda mücadele etti. Takımın kadın sporcularından Yasemin Karateke ve Zeynep Aslan da kendi yaş kategorilerinde birincilik elde etti. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Diğer branşlar gibi bisiklet sporuna da desteğimiz sürecek” dedi.