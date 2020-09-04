Tebrikler Karşıyaka

Yaklaşık iki bin sporcu, 102 ve 76 kilometre olmak üzere oluşturulan iki ayrı parkurda mücadele etti. Takımın kadın sporcularından Yasemin Karateke ve Zeynep Aslan da kendi yaş kategorilerinde birincilik elde etti. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Diğer branşlar gibi bisiklet sporuna da desteğimiz sürecek” dedi.