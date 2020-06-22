‘Tedarikte Çin’e seçenek olabiliriz’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Sevil Oflaç, sadece Çin’e bağımlı olmanın büyük risk oluşturduğunu birçok ülke ve şirketin gördüğünü belirtti, “Yeni yatırımların ve teknolojik hamlelerin yapılmasıyla Türkiye, global tedarik zincirleri yapılandırmalarında önemli bir oyuncu haline gelecek. Türkiye, kilit pazarlara yakınlığının da avantajıyla birçok endüstride, tedarik gücü ve sağladığı kalite ile Çin’e alternatif olacak” dedi.

‘Teknolojik hamleler yapılırsa...’

Birçok ülke ve şirket için Türkiye’nin önemli bir noktada olduğunu dile getiren Doç. Dr. Oflaç, “Pandemi, ekonomik dengeleri değiştirdi. Bazı ülkeler, konumları ve tedarikteki gücüyle öne çıkacak. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Yeni yatırımların ve teknolojik hamlelerin yapılmasıyla Türkiye, global tedarik zincirleri yapılandırmalarında, önemli bir oyuncu haline gelecek” diye konuştu.