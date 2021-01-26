Tedavi yöntemi yeni beslenme düzeni

Hastalığı yaşayan kişilere yapılan intolerans testleri ile eliminasyon diyeti uygulayarak bağırsak mikrobiyotalarındaki bakteri sayılarını kontrollü şekilde azalttıklarını belirten Korkut, “Kişinin tüketmesi gereken besinleri doğru seçmesi, uygun su içimi, gıda hijyeni ile hastalığı alt edebiliyoruz” diye konuştu.