26.01.2021 - 00:04 |
Tedavi yöntemi yeni beslenme düzeni
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut; baş ağrıları, yorgunluk, uyku bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösteren geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
Hastalığı yaşayan kişilere yapılan intolerans testleri ile eliminasyon diyeti uygulayarak bağırsak mikrobiyotalarındaki bakteri sayılarını kontrollü şekilde azalttıklarını belirten Korkut, “Kişinin tüketmesi gereken besinleri doğru seçmesi, uygun su içimi, gıda hijyeni ile hastalığı alt edebiliyoruz” diye konuştu.