03.05.2020 - 00:02 |
Tedaviye alındı
Bodrum’da şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.
Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi’nde, sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta’nın hareketsiz kaldığını esnaf Hüseyin Poyraz fark etti. Poyraz durumu, hemen Akut ekibine bildirdi. Sol yüzgecinden yaralandığı fark edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.