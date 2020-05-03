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    HaberlerEge Haberleri Tedaviye alındı
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    03.05.2020 - 00:02 |

    Tedaviye alındı

    Bodrum’da şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.

    Tedaviye alındı

    Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi’nde, sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta’nın hareketsiz kaldığını esnaf Hüseyin Poyraz fark etti. Poyraz durumu, hemen Akut ekibine bildirdi. Sol yüzgecinden yaralandığı fark edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi.

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