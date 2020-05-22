‘Tedbirlere uyalım’

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kentte hasta sayısının azalması ve iyileşenlerin çoğalmasının sevindirici olduğunu vurguladı, “Ancak her şey bitmedi. Hassas olmaya, tedbirlere tam olarak uymaya devam etmeliyiz. Özellikle bütün İzmirlilerin sağlığı için, sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz dışarı çıkmayalım” dedi. Devlet ve millet olarak verilen büyük bir mücadele sonucu salgının kontrol altına alındığına dikkat çeken Kırkpınar, “Sağlık çalışanlarımız, büyük bir mücadeleyle çalışıyor. Vefa grupları vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Bundan sonrasında ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar çok normalleşeceğiz. Ama tedbirlere uymazsak bundan daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Şu anda gelinen aşamayı koruyalım” diye konuştu.