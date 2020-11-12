Tehlike büyüyor

Türkiye’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Birçok kent, yeni önlemler alıyor. Denetimler sıklaşıyor. Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu’nca kentte artan virüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00’den sonra pazaryerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi. Vali Hasan Şıldak, “15 yaşın altında olan çocukların pazara girmesinin kısıtlanması, yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi de kararlaştırıldı” dedi. Denizli’de de Acıpayam Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 9 mahallede bulunan kahve, kafe ve çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.



249 kişiye ceza



Halk sağlığının korunması için tedbirlerin artırıldığı vurgulanan açıklamada, “Akalan, Alaattin, Dedebağı, Dodurga, Gümüş, Kumavşarı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşilyuva mahallelerinde kıraathane, kafe, kahvehane, çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün boyunca kapatılmasına karar verildi. Yemek hizmeti sunan işyerleri sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek” denildi. Ayrıca Denizli’de karantina kurallarını ihlal eden 249 kişiye 784 bin 350 lira ceza kesildi.