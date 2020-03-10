Tek çözüm dayanışma

“Kadın” konulu forumun moderatörlüğünü yapan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Şiddet, istismar, taciz ve tecavüz sistematik bir hal alırken; cezasızlık hali, adeta şiddeti özendiriyor. Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin son bulduğu, hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı bir dünya, ancak biz kadınların dayanışması ile mümkün olacak” dedi.