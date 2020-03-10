10.03.2020 - 00:05 |
Tek çözüm dayanışma
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında planlanan konser ve eğlenceleri, İdlib şehitlerine saygı gereği iptal eden Karaburun Belediyesi, panel ve belgesellerle sade kutlamalar yaptı.
“Kadın” konulu forumun moderatörlüğünü yapan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Şiddet, istismar, taciz ve tecavüz sistematik bir hal alırken; cezasızlık hali, adeta şiddeti özendiriyor. Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin son bulduğu, hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı bir dünya, ancak biz kadınların dayanışması ile mümkün olacak” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.