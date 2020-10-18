85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tek hedef galibiyet
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:00 | | Onur ATIŞ DHA

    Tek hedef galibiyet

    Süper Lig’de Göztepe, bugün evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, “İyi hazırlandık, inancımız tam” dedi

    Tek hedef galibiyet

    Süper Lig temsilcisi Göztepe, bugün ligin 5. hafta mücadelesinde yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede ev sahibi ekipte İtalyan forvet Stefano Napoleoni dışında eksik bulunmazken, yeni transferlerden orta saha Obinna Nwobodo’nun ise tamamen iyileştiği bildirildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un Fenerbahçe müsabakasında bazı değişikliklere gideceği ifade edildi.

    ‘Üç puan bizim’

    Genç teknik adamın orta sahada Guilherme’yi Mossoro’nun yerine oynatacağı, genç Yalçın’ı da kulübeye çekip Andre Poko’ya şans vereceği kaydedildi. Fenerbahçe’nin yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına sahip olduğunu belirten İlhan Palut, “Zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Milli arada iyi hazırlandık, inancımız tam” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber