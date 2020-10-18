Tek hedef galibiyet

Süper Lig temsilcisi Göztepe, bugün ligin 5. hafta mücadelesinde yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede ev sahibi ekipte İtalyan forvet Stefano Napoleoni dışında eksik bulunmazken, yeni transferlerden orta saha Obinna Nwobodo’nun ise tamamen iyileştiği bildirildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un Fenerbahçe müsabakasında bazı değişikliklere gideceği ifade edildi.



‘Üç puan bizim’



Genç teknik adamın orta sahada Guilherme’yi Mossoro’nun yerine oynatacağı, genç Yalçın’ı da kulübeye çekip Andre Poko’ya şans vereceği kaydedildi. Fenerbahçe’nin yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına sahip olduğunu belirten İlhan Palut, “Zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Milli arada iyi hazırlandık, inancımız tam” dedi.