'Tek hedef Süper Lig'

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Kavçak, aranın ardından gerçek Akhisarspor’u izletmek istediklerini ifade etti. “Akhisarspor camiası olarak hak ettiğimiz Süper Lig’e tekrardan dönmek için çok çalışıyoruz” diyen Kavçak, “Oyuncularıma çok güveniyorum. En kısa sürede de şampiyonluk yarışına tekrar dahil olacağız. Genç oyuncularımızdan kurulu bir takımımız var ve oyuncularım şampiyonluğu başarabilecek güçte” dedi.



‘Biz başaracağız’



TFF 1. Lig’de topladıkları 13 puanla Play Off hattına yakın olduklarını hatırlatan Kavçak, “Akhisarspor olarak zor zamanlardan geçsek de takımımızdaki havayı bozmayacağız. Tek hedefimiz olan Süper Lig için çalışıyoruz. Bu haftaki Keçiörengücü deplasmanından 3 puan alarak hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bize güvenen büyük Akhisar halkını bu sene hak ettiği lige çıkartacağız” dedi.



