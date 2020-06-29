Tek kullanımlık seccade verildi

Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşların ibadetlerini daha steril ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilere 60 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Başkan Gümrükçü, “Toplamda 60 bin seccade dağıttık. Sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak amacıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” açıklaması yaptı.