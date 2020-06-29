BİST114.6680.46EURO7.690.02USD6.850.03ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tek kullanımlık seccade verildi
    ABONE OL
    29.06.2020 - 00:02 |

    Tek kullanımlık seccade verildi

    Tek kullanımlık seccade verildi

    Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşların ibadetlerini daha steril ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilere 60 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Başkan Gümrükçü, “Toplamda 60 bin seccade dağıttık. Sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak amacıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

    Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Bir anda sandalye atmaya başladı!

    Bir anda sandalye atmaya başladı!

    Sıradaki Haber