Tek seansta olmaz

SON dönemde kadınların daha fazla ilgi gösterdiği cilt aydınlatma (beyazlatma) işlemi güvenilir yerlerde yapılmadığında, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. İçeriğinde hidrokinom, civa ve kortizon bulunan kremlerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, “Bu ürünler kızarıklık, kaşıntı, ödem ve uzun vadede kanser riski ortaya çıkıyor” dedi.

İzmir’deki bir güzellik merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Alev Merve Ocakoğlu da, “Hücrelerin oksijen almasını sağladığınızda hücreler kendi kendini yeniler. Dokudaki deformasyon da tedavi edilmiş olur” diye konuştu. Uzman estetisyen Lamia Erdem ise, “Bu işlemi 4 ile 8 seanslık dönemlerde tamamlayabiliyoruz. Tek seansta aydınlatmak mümkün değil” şeklinde konuştu.