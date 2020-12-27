Tek tedavisi ameliyat

Hastalığın başlarda belirti vermediğini söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, “Genellikle tek gözü etkiler. Daha nadiren altında belli bir sebep olur. Bunlar göze alınan darbeler, retinada yırtık oluşması, daha önceden geçirilmiş göz ameliyatları gibi sebeplerdir” diye konuştu. Yalnızca ameliyat ile tedavi edilebildiğini dile getiren Erakgün, “Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Erken dönemde uygulanan vitrektomi ile çok iyi görme artışı sağlanır. Görme oranındaki artış 6 ay ile 1 yıl arasında devam eder” dedi.