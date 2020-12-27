BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tek tedavisi ameliyat
    ABONE OL
    27.12.2020 - 00:01 |

    Tek tedavisi ameliyat

    Halk arasında gözde zar oluşması olarak bilinen epiretinal membran hastalığı 55-60 yaş sonrası ortaya çıkıp görme kaybı ve bozukluklarına neden olabiliyor.

    Tek tedavisi ameliyat

    Hastalığın başlarda belirti vermediğini söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, “Genellikle tek gözü etkiler. Daha nadiren altında belli bir sebep olur. Bunlar göze alınan darbeler, retinada yırtık oluşması, daha önceden geçirilmiş göz ameliyatları gibi sebeplerdir” diye konuştu. Yalnızca ameliyat ile tedavi edilebildiğini dile getiren Erakgün, “Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Erken dönemde uygulanan vitrektomi ile çok iyi görme artışı sağlanır. Görme oranındaki artış 6 ay ile 1 yıl arasında devam eder” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Noter Çalışma Saatleri 2021: Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor?

    Noter Çalışma Saatleri 2021: Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor?

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2021: Yurtiçi Kargo Kaça Kadar Açık, Saat Kaçta Kapanıyor?

    Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2021: Yurtiçi Kargo Kaça Kadar Açık, Saat Kaçta Kapanıyor?

    Sıradaki Haber