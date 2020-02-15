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    HaberlerEge Haberleri ‘Tek yürek olarak gerekeni yaptık’
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    15.02.2020 - 00:08 |

    ‘Tek yürek olarak gerekeni yaptık’

    Burhaniye Belediyesi’nin öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, deprem felaketinin yaşandığı Malatya’daki vatandaşlara ulaştırıldı.

    ‘Tek yürek olarak gerekeni yaptık’

    Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kurduğu acil afet çadırıyla depremzedeler için yardım malzemesi toplayan Belediye, 1 kamyon malzemeyi Malatya’nın Darende ilçesine ulaştırdı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Ülke olarak yardımlaşmanın önemini tek yürek olarak gösterdik” dedi.

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