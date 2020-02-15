‘Tek yürek olarak gerekeni yaptık’

Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kurduğu acil afet çadırıyla depremzedeler için yardım malzemesi toplayan Belediye, 1 kamyon malzemeyi Malatya’nın Darende ilçesine ulaştırdı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Ülke olarak yardımlaşmanın önemini tek yürek olarak gösterdik” dedi.