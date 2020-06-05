‘Tekerlekler hızlı dönmeli’

Konak Belediye başkanı Abdül Batur, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, belediye bürokratlarıyla bir araya geldi, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve tüm müdürlerin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Batur, bürokratlarına ve belediye çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yeni dönemde projelerin birer birer yaşama geçirileceğini belirten Batur, “Artık sürat var, bundan sonraki süreçte tekerleklerin hızlı dönmesi gerekiyor. Önümüzde hedeflerimiz var, Konak’a iş yapmaya geldik. Bundan sonraki süreç iş yapma ve verimlilik süreci” dedi.

Batur, bu süreçte Belediye personelinin sağlığı adına gereken önlemleri uygulamaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.