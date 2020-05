‘Teknoloji araçtır, yaratan insan amaçtır’

Teknolojide Kadın Derneği nasıl kuruldu, hangi ihtiyaçtan doğdu?

Beni buraya getiren hayat yolculuğum aslında Teknolojide Kadın’ın örnek bir hikayesi. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine ve evrimleşmesine denk gelen bir jenerasyonun çocuğuyum. İş hayatına girdiğim dönem itibariyle sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşadım ama ben bu yolculuğumda kadın olarak kendimi hep yalnız hissettim. “Teknoloji erkek işidir” şeklindeki kodlanmamızın ve bu alanda erkeklerin sayıca üstünlüğünün bunun en önemli nedeni. İşte bu çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Kadın odağında çalışmanın gücüne inanıyorum, Türkiye’nin en büyük gücü çalışkan, duygusal zekası yüksek kadınlarıdır. Bu gücü teknoloji ile ne kadar bütünleştirir yoğunlaştırırsak Türkiye’nin o kadar ileri gideceğine inanıyorum. Yetenek yönetimi çalışmalarımızda kadınlar kadar erkekleri de yüzde 20 kota ile desteklemeyi istediğimizi özellikle belirtmek isterim.

Teknolojide Kadın Derneği hakkında bilgi verir misiniz?

Tabi ki. 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle 70 bireysel ve kurumsal üye desteğiyle faaliyete geçti. Önceliğimiz, bilim ve teknoloji dünyasında, kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısının arttırılması, toplumsal kalkınmayı desteklemek. Amacımız ise meraklı, araştırmacı, yaratıcı, cesareti ve özgüveni yüksek, her sektörde istihdam edilen, girişimci ve ilham veren teknoloji kadınlarının sayılarını artırmak, kurumların IT, iş geliştirme, yazılım, donanım ve yaratıcı bölümlerinde istihdam edilme oranlarını artırmak ve kadınların teknoloji alanında başarılarını paylaşmak. Kız çocuklarımızın ve genç kızlarımızın da teknoloji sektörüne ilgi duymalarını ve kariyer planı yapmalarını desteklemeyi, bu alanda eğitim gören genç kızlarımızın araştırma ve geliştirmelerine destek olup, sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olacak bir eko-sistem yaratmayı hedeflemekteyiz. Dernek olarak teknolojinin sosyal yaşam, satın alma eğilimleri, pazarlama yöntemleri gibi hayatımızda büyük öneme sahip olan alanlara etkilerinin birlikte tartışılacağı ve teknoloji alanında fark yaratmış uzman kişilerden destek ve ilham alınacak, önce tüm Türkiye’ye sonrasında da dünyaya yayılan, kadınların gücüyle ön plana çıkan bir küresel ağ oluşturmayı planlıyoruz.

Şu an teknoloji sektöründe istihdam ne durumda?

Honeypot Teknoloji Endeksi 2018 raporunda, OECD ve AB'den 41 ülkeyi kapsayan araştırmanın bizim açımızdan en kıymetli sonucu; STEM bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının 37,11 ile en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olması. Ama teknoloji sektörüne baktığımızda Türkiye de kadın istihdamı yüzde 9,91 oranında. Wtech olarak teknoloji araçtır, yaratan insan amaçtır diyoruz. Teknolojiyi yaratan da insandır. Teknolojiyi yaratmayı öğrenelim, teşvik edelim, kadınlarımızı bu yolda motive edelim.

Koronavirüs sürecini nasıl yönetiyorsunuz? Teknolojiye yönelik bir dernek olarak sizin çalışmalarınız ne oranda etkilendi?

Tarih boyunca teknoloji, her sektörde çalışma şeklini sürekli şekillendirdi. COVID-19 salgını nedeniyle evden çalışmak zorunda kaldığımız bugünlerde teknolojinin çalışma ortamı üzerindeki etkisini ise radikal biçimde hissediyoruz. Teknoloji her yerden çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak #evdekal diyor ve günlerdir toplantılarımızı Zoom, Google Hangouts, Whatsapp, Skype gibi sosyal medya araçları üzerinden yapıyoruz. Gönderdiğimiz mesajlar anında dünyanın dört bir yanındaki iş arkadaşlarımıza ulaşıyor. Bu konuda OECD, üye ülkelerdeki işlerin yaklaşık %14'ünün yüksek oranda otomatikleştiğini, %32'sinin teknolojik ilerlemeyle kökten dönüştürüleceğini belirtiyor.

Mesela son günlerde herkes evlerinde spor yapmaya çalışıyor. Bunun için çeşitli uygulamalar da uygulama marketlerde yerini aldı. Sizce bu devamlı hale gelir mi?

Hızlı bir şekilde gelişen teknoloji hayatımızı hem kolaylaştırıyor hem de günlük hayatımızda radikal değişikliklere sebep oluyor. Toplum 5.0’ın yapıtaşı olan teknolojilerin gündelik hayatımızın her anında görülmeye başlaması, bize, spor alanında da köklü değişikliklerin gerçekleşeceğini gösteriyor. Evde kaldığımız bugünlerde herkes elindeki şartlarla spor yapmaya uğraşıyor. En sık kullanılan mobil uygulamalardan olan Nike Training Club, Aaptiv, Body Boss, YOGAmazing hem sağlığınızı korumaya hem de hareketlerimizin azaldığı bugünlerde fit kalmamıza yardımcı olurken, bu uygulamalar arasında Sworkit ise 25 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Ama günlük egzersizler dışında spor bizi sadece fiziksel değil, ruhsal ve zihinsel olarak da güçlendiren ve hayata bağlayan bir kavram. Duygusal açıdan taraftar olmanın verdiği, bir gruba ait olma hissi ise paha biçilmez... İşte bu duygu teknoloji ile birleştiğinde, ilerleyen günlerde çok köklü değişiklikler yaşayacağımız bir gerçek.

Üniversite öğrencileriyle etkileşiminiz nasıl?

Mart ayında 3 farklı üniversitede katıldığımız “Teknolojide, İnsan ve Kariyer Buluşmaları” ile toplamda 500 öğrenciye ulaştık ve 50 üzerinde öğrenciye büyük kurumsal firmalarda staj, teknoloji dünyasının önde gelen yöneticileriyle mentorluk çalışması, kurumsal firmalardan en iyi start-up’lara kadar firma gezileri gibi güçlü hediyeler dağıttık. Ayrıca www.wtechplatform.com’a özgeçmişleri alınarak bilhassa online uzmanlık eğitimleri, staj ve iş imkanları hakkında fırsatlara erişebilecekleri bir kanal sunuldu (Wtech Akademi).

Üniversite buluşmalarında çok sayıda STEM öğrencisinin tam olarak yönünü bulamamış ve yeteneğini keşfedememiş olduğunu gözlemledik. Atıl kalmış, yeteneği yönetilememiş ve görülememiş pek çok gencimiz var. Bilhassa genç kızlarımız bu alanda sayıca az ve motivasyonları yüksek değil. Gelecek ve kariyer kaygısı hissediyorlar. Pes etmek istemiyor ama bir yandan da alternatif yollar arıyorlar. Özellikle bu dönemde Teknolojide Kadın Derneği olarak şimdi tam zamanı diyoruz. Onları hayata ve istihdama hazır hale getirmemiz gerekiyor.

Dernek olarak başarılı geçen 3 üniversite etkinliğimiz sonrası, 12 üniversitede daha planladığımız faaliyetlerimizi COVID-19 nedeniyle, kamu ve devlet okullarındaki tüm çalışmaların iptal edilmesinden dolayı fiziksel olarak ileri bir tarihe almak zorunda kaldık. Ama çalışmalarımıza mobil ve dijitalde tüm hızıyla ve her gün daha da motive olarak devam ediyoruz.