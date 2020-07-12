Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ile İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) organizasyonuyla düzenlenen ‘Sanayide Dijitalleşme, Robotik, Mekatronik Sistemler, Yazılım ve Otomasyon Alanı İkili Görüşmeleri’ Ar-Ge firmalarını, akademisyenleri ve sanayiciyi buluşturdu. Toplantı, yeni işbirlikleri için zemin hazırladı. Teknopark İzmir Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Tanoğlu, yürüttükleri projeler ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Etkinlikte konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de, pandemiyle birlikte alternatif ve güvenilir tedarikçilerin öneminin anlaşıldığını söyledi, “Özellikle Türkiye için önemli bir pazar olan Avrupa Birliği, tedarik zincirinde alternatif arayışında. Ülke olarak, patentlenmiş kendi teknolojimizi geliştiriyor, ürünlerimizin tasarımını yapıyor olmalıyız ki ticari savaşların içerisinde kendimize bir yer bulabilelim. Bu anlamda bugün yaptığımız çalışma Ege Bölgesi’nden hem sanayi şirketlerine hem girişimci KOBİ’lere bir teknoloji çağrısı niteliğinde” şeklinde konuştu.