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    HaberlerEge Haberleri Teknopark ile başardı
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    31.12.2020 - 00:01 |

    Teknopark ile başardı

    EGE Teknopark bünyesinde faaliyet sürdüren “AnadOlive” firması, 5 farklı ülkede başlatılan ve 50 kadın girişimcinin katıldığı Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı’na seçildi.

    Teknopark ile başardı

    Teknoparkın BİGG desteği ile firmasını kuran Ege Üniversitesi (EÜ) mezunu Yüksek Gıda Mühendisi Aysu Gürman’ı tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Firmamız, zeytinyağı atıklarını değerlendirip hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de katma değerli gıda oluşturuyor” dedi. Firmanım hedefi, zeytini gıda takviyesine dönüştürmek.

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