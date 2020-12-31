Teknopark ile başardı

Teknoparkın BİGG desteği ile firmasını kuran Ege Üniversitesi (EÜ) mezunu Yüksek Gıda Mühendisi Aysu Gürman’ı tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Firmamız, zeytinyağı atıklarını değerlendirip hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de katma değerli gıda oluşturuyor” dedi. Firmanım hedefi, zeytini gıda takviyesine dönüştürmek.