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    08.08.2020 - 00:03 |

    Tekstil öğrencilerine burs

    Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden öğrencilere, çeşitli kurumlardan burs ve istihdam imkanı sağlanıyor.

    Tekstil öğrencilerine burs

    Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden en yüksek puanlı ilk 15 öğrenciye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğretim süresi boyunca 10 ay süreyle 500 lira karşılıksız burs sağlanıyor. Ayrıca tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilecek” dedi.

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