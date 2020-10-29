Temizliğe ünlüler el attı

Turizm sezonun sona erdiği Bodrum’un eşsiz güzellikteki kıyı ve koylarında Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle temizlik çalışmaları devam ediyor. Bodrum Belediyesi’nin öncülüğünde, “Mis Gibi 1 Bodrum” çevre gönüllülerinin desteği ile önceki gün Gümbet Koy’unda gerçekleşen temizlik etkinliğine Sertab Erener ile Yonca Evcimik de katıldı.

52’nci belediye

Türkiye’deki bin 392 belediye içinde en çok çöp çıkaran 52’nci belediye olduklarını belirten Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Yarımada genelinde, günlük üretilen çöp miktarı yaklaşık 410 ton. Bu çöpün toplanması için 350 personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde bu miktar 320 ton civarındaydı. BU konuda duyarlılığı ortaya koymak ve insanlarda farkındalık geliştirmek adına böyle bir temizlik hareketi düzenledik. Bu konuda bize destek veren Mis Gibi 1 Bodrum ekibine ve değerli sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimle öğretilmeli

İnsanların küçük yaştan çevre bilinci ve doğa sevgisiyle yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Sertap Erener de, “Biz toplarız ama yarın burası yine aynı böyle olacak” dedi. Nüfus kaydını Bodrum’a aldıran ve tam bir Bodrumlu olan sanatçı Yonca Evcimik ise, “Bireysel olarak insanları uyarıyoruz ancak genel anlamda bir eğitim sorunu var” ifadelerini kullandı. Gümbet Koyu boyunca yaklaşık iki saat süren etkinlikte toplanan onlarca poşet atık, Bodrum Belediyesi’ne ait araçlarla geri dönüşüm merkezine götürüldü.