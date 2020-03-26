Temizlik birimine lezzetli motivasyon

Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, gece gündüz demeden koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen faaliyetlerine devam eden Temizlik İşleri Birimi’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi esnaf Sinan Doğan tarafından da bir sürpriz yapıldı. Sağlık çalışanlarına çiğ köfte ikramında bulunan Doğan, bu kez temizlik işçileriyle bir araya geldi. Temizlik işçilerimize teşekkür eden Uyar, “Belediyemizdeki en zorlu görevlerden birisini sizler yerine getiriyorsunuz” dedi.