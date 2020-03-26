26.03.2020 - 00:02 |
Temizlik birimine lezzetli motivasyon
Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, gece gündüz demeden koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen faaliyetlerine devam eden Temizlik İşleri Birimi’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi esnaf Sinan Doğan tarafından da bir sürpriz yapıldı. Sağlık çalışanlarına çiğ köfte ikramında bulunan Doğan, bu kez temizlik işçileriyle bir araya geldi. Temizlik işçilerimize teşekkür eden Uyar, “Belediyemizdeki en zorlu görevlerden birisini sizler yerine getiriyorsunuz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.