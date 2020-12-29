Temizlik personeline başkandan teşekkür

2020’nin pandemi mücadelesi, vatandaşa destekler ve her şeye rağmen üretilen yeni projelerle geçtiğini belirten Karakayalı, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çok sayıda personelimiz hastalığa yakalandı ancak çalışmaları aksatmadan süreci idare ettik. Olağanüstü çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.