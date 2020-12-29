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    HaberlerEge Haberleri Temizlik personeline başkandan teşekkür
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    29.12.2020 - 00:03 |

    Temizlik personeline başkandan teşekkür

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda personel bir araya geldi, “Yeni yıla hazırız” mesajı verdi.

    Temizlik personeline başkandan teşekkür

    2020’nin pandemi mücadelesi, vatandaşa destekler ve her şeye rağmen üretilen yeni projelerle geçtiğini belirten Karakayalı, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çok sayıda personelimiz hastalığa yakalandı ancak çalışmaları aksatmadan süreci idare ettik. Olağanüstü çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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