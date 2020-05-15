Tenis için önemli fırsat!

Koronavirüs ile birlikte yeni yaşam standartlarımıza alışmaya çalışırken, sporun bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Öyle ki; tenis gündemine şöyle bir baktığımızda bu durumu çok rahat görebiliyoruz. Örneğin Wimbledon bildiğiniz gibi iptal edildi.

Dört grand slam turnuvasından biri olan Fransa Açık ise eylül ayına ertelenmiş olmasına rağmen yine de seyircisiz oynanabilir. Açıklamayı yapan isimse Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli oldu.

Yetti mi? Yetmedi... Örneğin kadın tenisindeki önemli Çek isimlerden Petra Kvitova ve Karolina Pliskova haziran ayında korta çıkacak. Neden mi? Koronavirüs salgını nedeniyle zarar görenlere destek adına bir gösteri maçı yapmak için.

Novak Djokovic tenisi bırakabilir. Sebebiyse ATP'nin oyuncular için koronavirüse karşı korta çıkmadan önce aşıyı zorunlu tutma ihtimali. Sırp tenisçi, böyle bir gelişme yaşanırsa sporu bırakabileceğini söylüyor.

Buraya kadar sizlere şu süreçte yaşanan gelişmeleri aktardım. Buradan sonrasındaysa olası bir senaryodan bahsedeceğim... Sosyal mesafe kavramının hayatımıza böylesi keskin bir şekilde girdiği bu dönemde, özellikle altyapıda tenisin gelişiminde büyük bir ivme yakalanabilir.

Nasıl mı? Bilindiği gibi yaz kursları dönemi geldiğinde çocuklarımız gerek ailelerinin, gerekse de medyanın etkisiyle öncelikle futbol ve basketbol gibi takım sporlarını tercih ediyor. Onları yüzme ve havuz sporları takip ediyor. Ancak yaşadığımız süreçte sosyal mesafenin korunamayacağı, hijyen önlemlerinin nispeten daha riskli olacağı bu sporlara yaz kursu bazında ilginin düşeceği de aşikar.

İşte tam bu noktada tenis camiası olarak mutlak şekilde devreye girmemiz gerekiyor. Sosyal mesafenin alabildiğine korunduğu bireysel bir spor olan tenise, bu yıl çok daha fazla çocuğumuzu çekmememiz için hiçbir neden yok. Camiamız bunu yapacak güçtedir. Yeter ki gerekli tanıtım çalışmalarını doğru bir şekilde yapalım ve kulüplerimizde hijyen önlemlerini en üst seviyede tutalım.

Başımız sağ olsun

İzmir'de centilmenliğiyle tenis camiasının sevilen isimlerinden olan Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.