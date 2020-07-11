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    HaberlerEge Haberleri Termal tabletlerle daha güvenli geçiş
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    11.07.2020 - 00:37 |

    Termal tabletlerle daha güvenli geçiş

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı mücadelesine bir yenisini ekledi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirdi.

    Termal tabletlerle daha güvenli geçiş

    Tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri artık termal tabletler tarafından yapılırken, maske kullanım kontrolleri de cihazlar tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Termal tabletler maskesiz giriş anında sesli olarak “Maskeniz yok” uyarısı veriyor. Vücut sıcaklığını temassız bir şekilde ölçüyor.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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