Termal tabletlerle daha güvenli geçiş

Tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri artık termal tabletler tarafından yapılırken, maske kullanım kontrolleri de cihazlar tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Termal tabletler maskesiz giriş anında sesli olarak “Maskeniz yok” uyarısı veriyor. Vücut sıcaklığını temassız bir şekilde ölçüyor.