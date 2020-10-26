Termal turizmin gözdesi Sındırgı

Turizme altlık hazırlayan çalışmalar, her geçen gün yükselen termal tesislerle birleşerek ziyaretçilerin hoşça zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuyor. Akpınar Yaşam Merkezi, Kışla Müze Han, Hanımeli Çarşısı, seramik atölyesi gibi alanlarda hem ziyaretçilerin zaman geçiriyor, hem de yöreye özgü doğal ürünleri satın alabiliyor.



Başkan Yavaş’ın önem verdiği tanıtım çalışmaları da bilinirliği artırıyor. İlçeye her gün daha fazla ziyaretçi geldiğini belirten Başkan Yavaş, “Sokaklarımız renkleniyor, esnafımız kazanıyor, ilçemiz gelişiyor. Sındırgılı vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kendilerini bu atmosfere kolay adapte ediyor, konuklarımıza samimiyetle davranıyorlar” dedi.